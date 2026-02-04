Tras su séptima operación, Bastián despertó del coma y sonrió a su familia

Un rayo de esperanza ilumina la recuperación de Bastián Jérez, el niño de 8 años que permanecía en estado crítico tras sufrir un grave accidente en Pinamar el pasado 12 de enero. Tras ser sometido a su séptima intervención quirúrgica este lunes, el menor despertó del coma, reconoció a sus familiares y mostró expresiones emocionales, según confirmó su madre a través de sus redes sociales.

La evolución positiva se produjo en las últimas horas en el Hospital Materno Infantil Don Victorio Tetamanti de Mar del Plata, donde Bastián permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva, estable pero aún bajo asistencia respiratoria mecánica. Su madre, Macarena Collantes, compartió la noticia en Instagram con un mensaje cargado de emoción: "Gracias a Dios. Hijo, jamás dudé de tu grandeza y de tu fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo". Y añadió: "Basti despertó. Nos reconoció, nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado".

Publicidad

Séptima cirugía para un tratamiento decisivo

El avance se produjo tras la última intervención médica, realizada al mediodía del lunes. Según fuentes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, la cirugía consistió en el reemplazo de una válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural. El objetivo principal de este procedimiento es optimizar el drenaje del líquido cefalorraquídeo y regular la presión intracraneal, conduciendo el fluido desde el cerebro hacia la pleura torácica en un solo sentido. Las autoridades sanitarias confirmaron que la operación se completó satisfactoriamente.

Vivian Perrone, representante de la fundación Madres del Dolor, que ha acompañado a la familia durante todo el proceso, señaló en los días previos que se observaban "pasos progresivos" en la evolución del menor. La recuperación de Bastián se enmarca en un cuadro clínico que, desde hace diez días, se reporta como estable en términos clínicos y hemodinámicos, aunque su situación aún requiere cuidados intensivos.

Publicidad

Los hechos que precedieron al accidente

El accidente ocurrió alrededor de las 19:50 horas del 12 de enero en una zona de acceso restringido para vehículos 4x4. Bastián viajaba en un UTV junto a otras cuatro personas, tres de ellas menores. Según la reconstrucción de las autoridades, el niño iba en brazos de su padre, Maximiliano Jeréz, sin utilizar cinturón de seguridad, al momento de la colisión con una camioneta Volkswagen Amarok.

Los estudios toxicológicos realizados a los conductores involucrados arrojaron resultados con implicancias legales. Tanto Manuel Molinari, conductor de la Amarok, como Noemí Quirós, conductora del UTV, dieron positivo en alcoholemia, por lo que el Ministerio de Transporte bonaerense resolvió inhabilitarlos para conducir. En cambio, el análisis realizado al padre de Bastián resultó negativo en alcohol y estupefacientes.

Publicidad

Los tres adultos permanecen imputados en la causa que investiga el fiscal Sergio García bajo la carátula de "lesiones culposas". La investigación avanza ahora hacia la pericia accidentológica, determinante para las próximas indagatorias. Paralelamente, el abogado defensor de Manuel Molinari ha solicitado la realización urgente de un estudio de ADN de las muestras de sangre, alegando posibles irregularidades en la conservación de las pruebas.