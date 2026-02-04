River Plate concretó uno de los movimientos comerciales más importantes de su historia al alcanzar un acuerdo con Live Nation, DF Entertainment y Dale Play Live, que le garantizará ingresos millonarios a largo plazo a partir de la explotación de recitales y el naming del estadio Monumental.

El convenio, que comenzará a regir el 1° de enero de 2027 y tendrá una duración de diez años, establece la exclusividad de las tres productoras para la realización de shows y espectáculos en el estadio de Núñez, además de la negociación del nombre comercial del escenario deportivo. En total, el club percibirá un monto mínimo garantizado de 110 millones de dólares durante la próxima década.

Según informó oficialmente la institución, River recibirá al menos 80 millones de dólares por la realización de un mínimo de 120 recitales y eventos, con un promedio estimado de 12 fechas anuales. A ese ingreso se le suman otros 30 millones correspondientes al derecho de naming del estadio, cifra que podría incrementarse si la negociación con la futura marca supera lo previsto: en ese caso, el excedente será repartido entre el club y las productoras.

El acuerdo también contempla que River se reserve la facultad de evaluar y aprobar la marca que eventualmente bautice al estadio, de acuerdo con sus lineamientos institucionales. Live Nation será la encargada de proponer los posibles candidatos para el nuevo nombre comercial del Monumental.

Este paso se da luego de que el club resolviera rescindir de manera anticipada el vínculo con la firma Dorinka, propietaria de la marca ChangoMás, que mantenía el naming del estadio desde 2022 y cuyo contrato finalizará al cierre de 2026.

Más allá del impacto económico, la alianza apunta a consolidar al Monumental como una plaza de referencia a nivel global para grandes espectáculos. DF Entertainment liderará la llegada de giras internacionales de primer nivel, mientras que Dale Play Live se enfocará en artistas y producciones del circuito latino, reforzando el posicionamiento de Buenos Aires dentro del mapa mundial de shows en vivo.

En paralelo, River anunció beneficios exclusivos para sus socios, quienes contarán con un cupo de hasta 10.000 entradas en preventa por cada espectáculo que se realice en el estadio, otorgándoles prioridad en la compra de localidades.

Con este acuerdo, el club de Núñez suma una fuente de ingresos clave que le aportará previsibilidad financiera y permitirá destinar recursos a inversiones deportivas, obras de infraestructura y reducción de deuda, en un contexto marcado por proyectos de gran envergadura como la reciente ampliación y el futuro techado del estadio Monumental.