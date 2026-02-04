Por un boquete se llevaron más de 300 pares de zapatillas de un local en Rawson

Un comerciante d Rawson, enfrenta pérdidas estimadas en $15.000.000 tras ser víctima de un robo de grandes proporciones. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del martes 3 de febrero, cuando delincuentes accedieron a un local comercial forzando el techo y sustrajeron más de 300 pares de zapatillas de marcas premium junto con numerosas prendas de vestir. El local está ubicado en calle Mendoza 2423, antes de llegar a Calle 5.

El propietario, Matías Andrada, descubrió el hecho al llegar para reabrir su negocio en horas de la tarde, después de un breve receso por vacaciones. Encontró las entradas principales selladas e intactas, pero el interior presentaba un escenario de saqueo total. Estanterías y percheros habían sido dejados vacíos, y la única evidencia del acceso ilícito era un boquete abierto en el techo de machimbre del establecimiento.

Metódico modus operandi de los ladrones

La investigación preliminar indica que los autores utilizaron muebles del propio local, como una silla y bancos plásticos, para facilitar el descenso y posterior huida a través de la abertura en el techo. Una vez dentro, los delincuentes recolectaron metódicamente la mercadería en bolsas. Como medida para evitar su identificación, procedieron a destruir por completo el sistema de cámaras de seguridad del comercio, el cual no contaba con alarma conectada a un servicio de monitoreo.

La mercadería sustraída consistía en su totalidad de productos de marcas como Nike, Adidas y Puma, incluyendo zapatillas, pantalones, remeras y camperas. Andrada, quien había inaugurado este local en noviembre pasado luego de cuatro años en el rubro, manifestó el duro impacto económico y personal del suceso, señalando que el robo pone en serio riesgo la continuidad de su emprendimiento comercial.

Personal policial se encuentra abocado a la investigación del caso, catalogado como uno de los robos más cuantiosos de la zona en los últimos meses. Un posible avance lo constituye el testimonio de una vecina, quien declaró haber observado a dos individuos transitando por los techos del sector durante la madrugada en que se cometió el hecho. La pesquisa continúa con el análisis de cámaras de seguridad de la zona y la recolección de evidencia para individualizar a los responsables.