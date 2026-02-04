El estado del Paso de Agua Negra para este miércoles 4 de febrero

El Ministerio de Gobierno de la Provincia de San Juan, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó oficialmente sobre la situación operativa del Paso Internacional Agua Negra (Ruta Nacional 150), uno de los corredores bioceánicos clave entre Argentina y Chile.

Según el comunicado oficial, el paso fronterizo se encuentra habilitado para la circulación de vehículos. Sin embargo, se mantiene un horario de operación restringido, pudiendo circular únicamente entre las 07:00 y las 17:00 horas.

Recomendaciones de Seguridad Vial

Las autoridades hicieron especial hincapié en las siguientes medidas de seguridad para quienes transiten por la ruta:

Circular con luces bajas encendidas permanentemente.

Respetar estrictamente los límites de velocidad establecidos.

Mantener una conducción precavida durante todo el camino, atendiendo a las condiciones climáticas y de la montaña.

Información oficial y canales de contacto

Para conocer el estado del paso en tiempo real, se recomienda acceder al sitio web oficial:

https://aguanegra.sanjuan.gob.ar/

Además, se brindaron los siguientes contactos de utilidad para consultas y emergencias:

Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional: 0800-222-6272 / 0800-333-0073 (Lunes a viernes de 9 a 18 h).

Ministerio de Gobierno - Secretaría de Relaciones Institucionales (San Juan): (+54) 264 4307246 / 4307251 / 4307208. Email: [email protected]

Gendarmería Nacional Argentina: Sección Las Flores: (+54) 2647 497002 Escuadrón 25 Jáchal: (+54) 2647 420473

Consulado General de Argentina en Valparaíso (Chile): (+56) 32 2217419 / 2213691. Guardia (solo emergencias): (+56) 9 93238104.

Emergencias Médicas (Hospital Tomás Perón, Iglesia): 107.

Conectividad telefónica internacional

Para quienes necesiten realizar llamadas desde Argentina hacia Chile, se recordó el procedimiento:

