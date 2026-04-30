River Plate afronta este jueves un compromiso clave en Brasil cuando visite a Red Bull Bragantino por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, en un partido que puede marcar el rumbo de su clasificación a la próxima fase.

El encuentro se disputará desde las 21.30, hora de Argentina, en el estadio Cícero de Souza Marques, en San Pablo, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán.

El duelo será televisado por ESPN y también podrá verse a través de la plataforma Disney+ en su versión Premium, además de opciones de cableoperadores y streaming.

River llega con la necesidad de sumar para afirmarse en la cima del grupo y encaminar su clasificación a los octavos de final, en un torneo en el que busca ser protagonista. En la fecha anterior, el equipo argentino logró un triunfo que le permitió mantenerse en la pelea.

Por su parte, el conjunto brasileño intentará hacerse fuerte como local para no perder terreno en la tabla y meterse en la lucha por la clasificación. El partido aparece como determinante para ambos equipos en una zona que se presenta pareja.

El entrenador Eduardo Coudet mantendría la base del equipo que viene utilizando, aunque con algunas dudas en la formación, en busca de consolidar un funcionamiento que le permita sostener el rendimiento en el plano internacional.

En ese contexto, River afronta un desafío exigente en territorio brasileño, con la obligación de conseguir un resultado positivo que lo deje bien posicionado en la Copa Sudamericana y le permita dar un paso importante hacia la clasificación.