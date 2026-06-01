Un penitenciario fue detenido tras intentar vender un arma por Facebook

Lo que comenzó como una simple publicación en el Marketplace de Facebook terminó con las esposas puestas para un agente del Servicio Penitenciario Provincial. El hombre, de 34 años, ofrecía un revólver calibre 22 sin sospechar que sus posibles compradores eran, en realidad, efectivos policiales que le seguían el rastro paso a paso.

La investigación se puso en marcha cuando los pesquisas detectaron la oferta sospechosa en la plataforma digital. Tras realizar diversas tareas de verificación para identificar al vendedor, los uniformados decidieron pactar un encuentro en una vivienda de Angaco. Al llegar al lugar, el sospechoso fue interceptado por sus propios colegas de las fuerzas de seguridad.

Durante el procedimiento, los efectivos confirmaron que el vendedor no tenía ningún tipo de documentación que acreditara la tenencia legal del arma de fuego. Ante la situación, el detenido manifestó que "el revólver pertenecía a un familiar" en un intento por desvincularse de la responsabilidad legal, aunque esta versión todavía debe ser corroborada durante el proceso judicial.

Por ahora, el agente permanece alojado en una dependencia policial mientras la UFI Genérica prepara la audiencia de formalización. El caso quedó en manos de la justicia sanjuanina, que deberá definir el futuro del efectivo tras este fallido intento de venta por internet.