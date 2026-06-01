El Gobierno nacional reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los principales cambios incorporados en la Ley de Modernización Laboral aprobada este año. La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece el funcionamiento del nuevo sistema destinado a financiar las indemnizaciones por despido mediante aportes periódicos realizados por los empleadores del sector privado.

La normativa determina que el régimen comenzará a regir el 1 de noviembre de 2026 y alcanzará a los trabajadores debidamente registrados en el ámbito privado, con excepción de los sectores expresamente excluidos por la legislación vigente y del empleo público.

El nuevo esquema prevé que cada empleador constituya una cuenta individual en fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV). A través de estos instrumentos se acumularán los recursos destinados a afrontar futuras compensaciones laborales en caso de desvinculación.

Según la reglamentación, solo estarán cubiertos por el sistema aquellos trabajadores que hayan sido registrados formalmente al menos doce meses antes de la finalización de la relación laboral. Además, se establece que los fondos deberán cumplir criterios de suficiencia, liquidez y diversificación para garantizar la disponibilidad de recursos incluso ante escenarios de crisis o despidos masivos.

La operatoria contempla que cada empresa seleccione una entidad habilitada por la CNV y obtenga un identificador único denominado "ID FAL". La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la encargada de derivar las contribuciones mensuales a las cuentas correspondientes a través del sistema unificado de seguridad social. Si una firma no informa el identificador dentro del plazo previsto, la CNV podrá asignarle de oficio un fondo o fideicomiso para asegurar la continuidad del mecanismo.

La reglamentación también dispone que los aportes realizados serán deducibles del Impuesto a las Ganancias y permitirán una reducción equivalente en las contribuciones patronales a la seguridad social. Asimismo, las inversiones de los fondos deberán realizarse exclusivamente en instrumentos financieros y valores negociados en Argentina, mientras que la comisión de administración no podrá superar el 1% anual de los activos gestionados.

En caso de despido, el empleador deberá presentar una declaración jurada electrónica informando la desvinculación. Luego de verificar los datos bancarios y registrales del trabajador, la entidad administradora transferirá la indemnización directamente a la cuenta del beneficiario en un plazo máximo de cinco días hábiles. No obstante, la responsabilidad sobre el cálculo del monto indemnizatorio seguirá recayendo exclusivamente en el empleador.

El sistema incorpora además mecanismos de portabilidad que permitirán trasladar los recursos entre distintas entidades habilitadas, así como procedimientos específicos para reorganizaciones empresarias, transferencias de establecimientos o cesiones de personal.

Por otra parte, el decreto prevé sanciones para los empleadores que incumplan con las contribuciones obligatorias al FAL. En esos casos, ARCA podrá aplicar multas y avanzar con procesos de ejecución fiscal. Los fondos recaudados por estas penalidades serán destinados a los subsistemas de la seguridad social.

Con la reglamentación ya definida, el Gobierno avanzó en la puesta en marcha de uno de los puntos centrales de la reforma laboral impulsada por la administración de Javier Milei, que busca modificar el esquema de financiamiento de las indemnizaciones laborales mediante un sistema de fondos específicos financiados por aportes patronales.