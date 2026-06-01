Quiénes son los ganadores y perdedores de la convocatoria de Scaloni

La selección argentina ya respira clima de Copa del Mundo en su búnker de Kansas. Mientras el plantel inicia la preparación final para el debut del 16 de junio ante Argelia en el Arrowhead Stadium, la nómina de 26 jugadores dejó ganadores y perdedores que marcan el nuevo rumbo de Lionel Scaloni. El DT fue claro al explicar su criterio, advirtiendo que, si bien los campeones del mundo tenían ventaja por conocer las bases del proceso, en la letra chica del contrato "iba a ser importante el presente y su condición física" de cada convocado.

Facundo Medina aparece como el gran triunfador. El defensor del Olympique de Marsella se ganó su lugar por ser un comodín defensivo, ya que "es marcador central zurdo, pero también puede actuar como lateral por ese sector ante una necesidad", algo clave ante las molestias de otros defensores. Su llegada a la lista, tras una transferencia de 18 millones de euros más otros 2 en bonos, lo posiciona como el reemplazo de Marcos Acuña. El Huevo, con 62 partidos con la albiceleste, quedó fuera por una contractura y la decisión de no sumar jugadores tocados.

En el sector ofensivo, Valentín Barco demostró que su maduración en el Racing de Estrasburgo antes de saltar al Chelsea fue fundamental. El Colo llega con flecha para arriba tras disputar 43 partidos en Francia. En la otra vereda está Franco Mastantuono, quien a pesar de su pase al Real Madrid por 45 millones de euros, no logró continuidad en el inicio de 2026 y sufrió una pubalgia que terminó de sepultar sus chances de estar en el certamen de 48 selecciones.

La historia de José López fue la más emotiva, ya que se enteró de su citación en plena nota televisiva. Ante la consulta inicial, el delantero respondió con timidez que "todavía no salió la lista oficial..." y luego, sorprendido por la confirmación del cronista, admitió que "ah, no lo vi todavía...". Una vez procesada la noticia, el Flaco de 1.90 metros expresó que "gracias... Estoy sabiéndolo ahora. Estoy muy feliz por el trabajo que he estado haciendo. El Palmeiras fue fundamental. Desde el primer momento creyeron en mí, en mi trabajo. Trato de devolverles, partido a partido, toda esa confianza que Abel me dio. Estoy feliz, cumpliendo ahora el sueño de disputar un Mundial con mi país. Son muchas cosas". Sus 14 goles y 10 asistencias en 35 partidos este año respaldan su llamado.

Finalmente, la ausencia de Emiliano Buendía generó sorpresa. A pesar de ser el MVP de la Europa League con el Aston Villa tras jugar 54 encuentros, el cuerpo técnico se inclinó por la vigencia de Giovani Lo Celso, el rol de Thiago Almada y la frescura de Nico Paz. Argentina ya se enfoca en la defensa de la corona, priorizando el ritmo competitivo sobre la historia previa de sus protagonistas.