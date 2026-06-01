Cuándo es el Día del Padre en Argentina para este 2026 y por qué se celebra

Argentina ya se prepara para vivir una de las jornadas más emotivas del año. El próximo Día del Padre en 2026 se celebrará el domingo 21 de junio, manteniendo la costumbre de realizar el festejo durante el tercer domingo de dicho mes. Esta fecha es esperada por miles de familias que aprovechan para compartir almuerzos y homenajes especiales en todo el territorio nacional.

La historia de este reconocimiento nos lleva a Estados Unidos, a principios del siglo 20. Fue Sonora Smart Dodd quien impulsó la idea para honrar a su papá, un veterano de guerra que crió solo a sus hijos tras el fallecimiento de su esposa. El primer festejo se registró en junio de 1910 en Washington, aunque recién en 1972 el presidente Richard Nixon lo estableció de manera oficial.

En nuestro país existió un largo debate sobre el calendario. Muchos sectores proponían el 24 de agosto para recordar el nacimiento de Mercedes Tomasa de San Martín, buscando resaltar al Libertador como referente nacional. Sin embargo, la tradición internacional terminó imponiéndose con el tiempo y se mantiene vigente actualmente. Además, el mes de junio de 2026 contará con dos fines de semana largos que facilitarán los encuentros antes de las vacaciones de invierno.

Para los comercios, es una de las jornadas más importantes del año. Las ventas suelen concentrarse en indumentaria, tecnología y gastronomía. En cuanto a los regalos más costosos vinculados a viajes deportivos, referentes del sector como Trinidad Iglesias indican que "un paquete para ver un partido cuesta unos 6.000 dólares" en el marco del mundial de ese año.

De cara al futuro, ya se sabe que en 2027 el festejo caerá el 20 de junio, en 2028 el 18 de junio y en 2029 el 17 de junio. Las familias ya pueden marcar estas fechas para planificar sus reuniones en todo el país con mucha anticipación.