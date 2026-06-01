El truco para borrar los archivos pesados de WhatsApp y liberar memoria

Muchos usuarios sufren porque su teléfono se vuelve lento y no saben que la respuesta está en una carpeta interna de su servicio de mensajería. WhatsApp acumula fotos, videos y documentos que van llenando la memoria interna sin que nos demos cuenta. Ignorar esta situación puede provocar errores al enviar mensajes o bloqueos inesperados.

Para los usuarios de Android, el camino empieza en los tres puntos de la esquina superior. Deben entrar en ajustes, luego en almacenamiento y datos para finalmente llegar a administrar almacenamiento. Allí aparece el detalle exacto de cuánta memoria ocupa cada chat. Es posible filtrar por tamaño o antigüedad para decidir qué se borra. Una opción muy útil es la de eliminar todas las copias, que sirve para sacar esos archivos repetidos en varios grupos.

En el caso de quienes usan iPhone, el proceso es similar. Hay que tocar la foto de perfil y seguir la ruta hacia administrar almacenamiento. La aplicación permite marcar elementos específicos como videos o documentos pesados para mandarlos a la papelera definitivamente. Si el problema persiste, vaciar los chats completos es la solución más profunda.

Mantener la aplicación limpia ayuda a que todo funcione de manera fluida. Es recomendable revisar la configuración de descarga automática para que el celular no guarde cosas que no pedimos. También es fundamental hacer copias de seguridad antes de borrar archivos importantes. Realizar este mantenimiento cada semana evita recibir esas molestas alertas de espacio insuficiente.