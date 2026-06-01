El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico para San Juan y anticipó una semana marcada por condiciones estables, sin lluvias y con temperaturas agradables para la época. De acuerdo con el informe oficial, el cielo se mantendrá mayormente nublado durante gran parte de los próximos cinco días, mientras que las máximas se ubicarán cerca de los 20 °C.

Para este lunes 1 de junio se espera una jornada mayormente nublada de principio a fin. La temperatura mínima será de 9 °C durante la mañana y la máxima alcanzará los 19 °C por la tarde. Los vientos soplarán desde el noreste entre 7 y 22 km/h, rotando al sur durante la noche, cuando la temperatura descenderá hasta los 14 °C. La probabilidad de precipitaciones será nula en todas las franjas horarias.

El martes 2 de junio continuará el predominio de la nubosidad. El SMN prevé una mínima de 9 °C y una máxima de 19 °C, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada. Los vientos oscilarán entre 7 y 22 km/h, con direcciones variables del norte, noroeste, sudeste y nuevamente noroeste. Tampoco se esperan lluvias.

Las condiciones meteorológicas se mantendrán sin cambios significativos el miércoles 3 de junio. El organismo nacional pronostica cielo mayormente nublado, una mínima de 9 °C y una máxima de 18 °C. Los vientos serán leves, entre 7 y 12 km/h, provenientes del sector norte.

Para el jueves 4 de junio se anticipa otra jornada estable, con cielo mayormente nublado, mínima de 8 °C y máxima de 19 °C. Durante la tarde y la noche los vientos rotarán al sudeste y aumentarán levemente su intensidad hasta ubicarse entre 13 y 22 km/h.

El viernes 5 de junio se presentará como el día más templado del período analizado. Según el pronóstico oficial, la temperatura alcanzará los 20 °C, mientras que la mínima será de 9 °C. El cielo pasará de mayormente nublado durante la madrugada y la mañana a parcialmente nublado por la tarde y la noche. Los vientos del sudeste soplarán entre 13 y 22 km/h y no se registrarán precipitaciones.

De esta manera, el SMN proyecta una primera semana de junio con tiempo estable en San Juan, sin fenómenos significativos y con temperaturas moderadas, características de un comienzo de mes con condiciones típicas del otoño sanjuanino.