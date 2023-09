El cantante Fer Vázquez, integrante de Rombai, habló con la prensa ante de subir al escenario y tocar ante miles de jóvenes que disfrutaron el Primavera Fest realizado en el Costanera Predio Ferial de San Juan. El artista se refirió a diversas temática relacionadas con la escena musical del país.

En primer lugar, Vázquez opinó sobre el auge de la famosa cumbia 420 que se hizo conocida gracias a L-Gante y que sigue generando repercusión. “Me encanta la Cumbia 420, me la bailo a morir. No he hecho tanto, digamos, de ese estilo”, expresó.

Vázquez se mostró contento por pisar tierras sanjuaninas y aseguró que estaba muy ansioso de llegar. “Desde ayer que estoy dando manija diciéndole a la gente “che, voy a estar en San Juan”. Quería estar aquí para pasarla bien y para animar a la gente que le gusta mi música acá y que nos juntemos y tengamos una linda noche”, detalló.

“Haremos un show muy para arriba, divertido, y distendido también. Además, será emotivo debido a que tenemos letras que son sentidas, pero venimos con buena energía”, finalizó.