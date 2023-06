El candidato a gobernador por la subagrupación Vamos San Juan, Rubén Uñac, habló con DIARIO HUARPE en medio de su recorrido de campaña en Iglesia, y aseguró que no le teme a gobernar con una gestión nacional adversa políticamente hablando. En este marco, pidió a los sanjuaninos una reflexión hacia quiénes depositarán el voto el próximo 2 de julio y que piensen en las prioridades de cada opción.

“A modo de reflexión, pido que piensen si pretenden un Gobierno que esté al servicio de los sanjuaninos o un Gobierno que esté al servicio de la City porteña. Todos queremos un Gobierno al servicio de los sanjuaninos”, dijo Uñac, elevando un palito así a la oposición.

El actual senador nacional explicó que, en caso de que él gane y que a nivel nacional la oposición sea la vencedora, es decir, Juntos por el Cambio, no tiene miedo. Esto es por la experiencia del gobernador Sergio Uñac, en el período 2015 a 2019, con Mauricio Macri a la cabeza del Ejecutivo nacional.

“Ya hemos gobernado con un gobierno adverso, Sergio lo hizo con Mauricio Macri. Fue el peor gobierno para San Juan, no nos dio nada. Todas las obras que se iniciaron desde Nación las terminó concluyendo la provincia. Y fue este gobierno, el actual, quien nos reconoció toda la inversión que habíamos hecho y no nos correspondía. Pero nosotros trabajamos para un partido, no para un candidato”, cerró.