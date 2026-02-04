El automovilismo sanjuanino ya palpita una nueva temporada del Turismo Carretera y Tobías Martínez asoma como una de las principales referencias provinciales para el 2026. Con expectativas renovadas y el desafío de un cambio de marca, el piloto local comenzó el año con optimismo y cautela, consciente de que se avecina uno de los campeonatos más exigentes de los últimos tiempos.

Martínez confirmó que el equipo oficial realizará la presentación del auto con el que competirá durante el campeonato. “Mañana presentamos el auto con el que vamos a estar corriendo este año. Se hace una presentación en vivo por parte del equipo y eso siempre genera entusiasmo”, señaló a DIARIO HUARPE.

El piloto local anticipó que el Turismo Carretera 2026 será especialmente complejo por la gran cantidad de protagonistas en pista. “Se habla de que va a ser el TC más difícil del año, con 60 o 64 autos. Va a ser importante estar firmes en todas las carreras porque cada vez es más competitivo”, analizó, marcando el nivel de exigencia que tendrá cada fecha del calendario.

Una de las grandes novedades para el sanjuanino es el cambio de marca. Tras haber competido con Toyota en la temporada pasada, este año afrontará el desafío con un Chevrolet Camaro, una decisión que venía buscando desde hace tiempo. “El año pasado estaba con un Toyota, ahora con un Chevrolet y un Camaro, que era lo que quería”, explicó.

En cuanto a la preparación, Martínez detalló que aún no realizó pruebas con el nuevo auto debido a las limitaciones reglamentarias. “Por reglamento solo se pueden hacer dos pruebas al año. En la primera carrera, en El Calafate, vamos a tener una sensación real del auto”, comentó. La estrategia será guardar las pruebas para momentos clave de la temporada: una a mitad de año y otra hacia el final, con el objetivo de ajustar detalles finos en función del rendimiento.

Sobre las diferencias en la conducción tras el cambio de marca, el piloto aclaró que las variaciones son mínimas, aunque determinantes en la alta competencia. “Cambia muy poquito el manejo. Son distintos chasis y carrocerías, y cuando se trabaja fino ese poquito se nota bastante”, explicó.

De cara al campeonato, Martínez fue claro con sus metas. Lejos de promesas rimbombantes, apuntó a un proceso de crecimiento sostenido. “El objetivo es intentar sumar experiencia y construir una buena base para más adelante”, afirmó.

Con un calendario exigente por delante y un parque automotor numeroso y competitivo, Tobías Martínez encara el Turismo Carretera 2026 con la ilusión intacta y el foco puesto en evolucionar carrera tras carrera, llevando nuevamente el nombre de San Juan a lo más alto del automovilismo nacional.