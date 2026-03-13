Un sujeto de 23 años fue detenido en Rawson luego de ser sorprendido con cerámicos que, según la investigación, habían sido sustraídos del predio de la ex fábrica Scop. El procedimiento fue realizado por efectivos policiales durante recorridas de prevención en la zona.

El hecho ocurrió en jurisdicción de la Subcomisaría Villa Hipódromo, cuando personal policial fue alertado a través del equipo de comunicaciones sobre la sustracción de cerámicos desde la ex fábrica Scop, actual predio de la fábrica de cerámica San Lorenzo.

Con las características aportadas del sospechoso, los uniformados lograron ubicarlo en la intersección de calles Nazca y Zapiola. Allí observaron a un masculino que transportaba cerámicos y que coincidía con la descripción brindada.

Al advertir la presencia policial, el sujeto arrojó los elementos al suelo e intentó darse a la fuga, lo que dio inicio a una breve persecución que terminó a los pocos metros con su aprehensión.

Publicidad

En el operativo intervino personal del móvil H-29, integrado por los oficiales ayudantes Leandro Oyola y Lucas Sánchez, junto al cabo Javier Aciar.

Tras su detención el sujeto fue identificado como Erik Javier Agüero, de 23 años, domiciliado en Villa Hipódromo, del departamento Rawson.

Durante el procedimiento se logró el secuestro de 10 placas cerámicas color gris, que serían parte de los elementos sustraídos del predio.

La causa fue caratulada como hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa. El damnificado es la ex fábrica Scop, representada por Walter Gatica.

Tras lo ocurrido se dio intervención a la Unidad de Abordaje Territorial (UAT) y tomó conocimiento el fiscal Emiliano Uzin, quien dispuso la intervención del Fuero de Flagrancia.