El Ministerio Público de San Juan y el Ministerio de Educación de San Juan avanzan en una estrategia conjunta para prevenir el grooming en el ámbito escolar, a partir de un trabajo articulado que busca fortalecer la concientización y el uso responsable de la tecnología.

La iniciativa fue presentada en una reunión encabezada por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y el fiscal general de la Corte, Guillermo Baigorrí, junto a funcionarios de ambas áreas.

Durante el encuentro se dio a conocer el programa “Modo On”, impulsado por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, que apunta a prevenir, sensibilizar y brindar herramientas para la detección temprana de situaciones de riesgo vinculadas a delitos digitales.

La propuesta surge a partir del aumento y la creciente complejidad de casos de grooming y difusión no consentida de contenido íntimo, problemáticas que generan graves consecuencias en la integridad psicológica, la privacidad y la seguridad de niños, niñas y adolescentes.

En ese marco, los organismos coincidieron en la necesidad de reforzar el enfoque preventivo, priorizando la intervención temprana antes de la judicialización de los casos y promoviendo herramientas que permitan identificar señales de alerta a tiempo.

El programa estará dirigido a estudiantes de todos los niveles, docentes, equipos escolares y familias, e incluirá jornadas en establecimientos educativos con contenidos adaptados a cada edad, además de materiales audiovisuales y recursos pedagógicos específicos.

También se prevé la elaboración de contenidos orientados a adultos responsables, con el objetivo de mejorar la detección de riesgos y el acompañamiento de los menores en el uso de entornos digitales.

Desde ambos organismos destacaron el rol central de la escuela como espacio de formación en ciudadanía digital y como ámbito clave para promover prácticas seguras en el uso de la tecnología.

De esta manera, la iniciativa se enmarca en una política pública orientada a construir entornos digitales más seguros y fortalecer las redes de protección para niños, niñas y adolescentes en toda la provincia de San Juan.