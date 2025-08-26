El próximo viernes 5 de septiembre se presentará “El Plan de la Mariposa” en la Sala del Sol. La cita tendrá lugar a las 22.00 horas y las entradas se pueden conseguir en www.tuentrada.com.

Provenientes de la ciudad costera de Necochea, el grupo posee una trayectoria consolidada que supera la década de labor ininterrumpida en la escena del rock alternativo nacional. Su propuesta musical se caracteriza por una fusión de géneros que incorpora elementos de funk, psicodelia, ritmos latinos y resonancias celtas, todo sustentado sobre una base instrumental de guitarra, bajo y batería enriquecida con arreglos de violín, acordeón y sintetizadores.

El repertorio incluirá composiciones de sus seis álbumes de estudio, con especial énfasis en su producción más reciente, Correntada, material que fue presentado con éxito de convocatoria en el Movistar Arena de Buenos Aires durante el año 2024. La banda cuenta además con cuatro registros en vivo grabados en escenarios emblemáticos como el Estadio Obras y el Luna Park.

La presentación en San Juan se inscribe dentro de un itinerario que comprende actuaciones en escenarios de Chile, Perú, Colombia y Uruguay, además de una extensa gira por diversas provincias argentinas.