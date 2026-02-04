El nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico y el pasaporte argentino actualizado comenzaron a emitirse esta semana en todo el país, tras la entrada en vigencia de las disposiciones 54/2026 y 55/2026 publicadas en el Boletín Oficial. La medida fue anunciada por el presidente Javier Milei y autoridades del Poder Ejecutivo, y tiene como objetivo adecuar la documentación argentina a los estándares internacionales de seguridad y tecnología.

La renovación, impulsada por la Dirección Nacional del Registro de las Personas (DNRP), incorpora materiales y sistemas que buscan reforzar la protección de los datos personales y dificultar el fraude. En este marco, se aclaró que los DNI y pasaportes emitidos bajo formatos anteriores mantienen plena validez hasta su fecha de vencimiento, por lo que no es obligatorio renovarlos de manera inmediata.

Quiénes deben actualizar el DNI en 2026 y cómo hacerlo

En el caso del DNI, a partir de la nueva normativa todos los ejemplares que se emitan serán electrónicos. El documento incorpora una tarjeta de policarbonato multicapas con grabado láser, impresión a chorro de tinta y un chip sin contacto. La información visible incluye fotografía, datos personales, número de serie grabado por láser, código CAN, imagen fantasma y firma del titular. Para menores de 14 años, la firma corresponde al padre, madre o representante legal, mientras que a partir de los cinco años firma el propio menor.

Para recién nacidos que no puedan movilizarse por razones de salud, se prevé la emisión de un DNI provisorio denominado “0 Año”, válido únicamente dentro del territorio nacional. En tanto, el DNI para personas extranjeras conserva el mismo formato que el de los ciudadanos argentinos, con datos adicionales vinculados a su situación migratoria. Los excombatientes de Malvinas mantendrán la leyenda específica de reconocimiento.

El trámite del DNI se realiza en los registros civiles o centros de documentación habilitados, presentando el DNI anterior y la documentación requerida según cada caso. El valor del DNI electrónico no fue detallado en las disposiciones recientes y el proceso continúa bajo las condiciones habituales establecidas por la DNRP.

Quiénes deben actualizar el pasaporte y cómo hacerlo

En cuanto al pasaporte, la actualización no es obligatoria para quienes posean uno vigente. La renovación solo corresponde a quienes tengan el documento próximo a vencer, lo hayan extraviado o necesiten un nuevo ejemplar por razones administrativas o de viaje. El pasaporte actualizado incorpora 34 páginas y una hoja personalizada de policarbonato con grabado láser, lo que incrementa la seguridad y la resistencia del documento.

La vigencia del pasaporte es de diez años para mayores de 18 años y de cinco años para menores. El trámite se realiza en los Centros de Documentación Renaper o en los registros civiles habilitados, con la presentación del DNI vigente y, de contar con él, el pasaporte anterior. Para menores de edad es obligatoria la presencia de padre, madre o representante legal, o una autorización certificada.

Precios

En relación con los costos, el trámite regular del pasaporte tiene un valor de $70.000. La modalidad exprés, con entrega dentro de las 96 horas hábiles, cuesta $150.000, mientras que el trámite “al instante”, disponible en puntos habilitados y con entrega en seis horas, asciende a $250.000. El pasaporte excepcional para extranjeros y los documentos de viaje para apátridas o refugiados también tienen un costo de $70.000. La reposición por error u omisión no tiene costo.

Desde el Gobierno nacional indicaron que la actualización del sistema responde a las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que promueve el uso de tecnologías avanzadas en documentos de identificación y viaje, y remarcaron que los pasaportes actuales seguirán siendo válidos hasta su vencimiento, garantizando una transición progresiva al nuevo esquema.