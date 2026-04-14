San Juan refuerza los controles de Chagas tras registrar 400 casos de forma anual. En el marco del Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, que se conmemora cada 14 de abril, el Ministerio de Salud desplegará una serie de actividades orientadas a la concientización, la prevención y el diagnóstico temprano, en un contexto donde la enfermedad continúa siendo un desafío sanitario en la provincia.

“Las acciones están centradas en promover el diagnóstico temprano, la prevención y el acceso equitativo a la atención”, explicó a DIARIO HUARPE Liliana Salvá, jefa del programa de vectores. La especialista indicó que la actividad central se desarrollará de 08:30 a 12:30 en el Hall de Exposición del Centro Cívico, donde se ofrecerán testeos gratuitos y servicio de consejería. “Además, se ornamentarán los centros de salud con el color naranja y se realizarán charlas informativas en distintos espacios”, agregó la funcionaria.

“Hablar de estadísticas de Chagas es complejo porque los registros no han sido históricamente prolijos y recién desde 2018 se comenzó a documentar de manera más sistemática”, señaló Salvá. En ese contexto, la referente sanitaria indicó que en San Juan se detectan entre 300 y 400 casos por año, una cifra que incluye tanto nuevos diagnósticos como personas que se incorporan al sistema de salud. “Más que centrarnos en cifras exactas, es importante entender que la provincia es endémica”, afirmó.

Formas de transmisión y prevención

“La enfermedad tiene dos vías principales de transmisión: la vertical, de madre a hijo, y la vectorial, a través de vinchucas infectadas”, detalló la especialista. El Chagas es causado por el parásito tripanosoma cruzi, que se transmite cuando el insecto pica y deposita materia fecal en la piel, facilitando el ingreso del microorganismo al organismo. “Ante la presencia de una vinchuca en el hogar, es fundamental llevarla a un centro de salud para su análisis”, remarcó Salvá.

“El principal problema del Chagas es que no presenta síntomas en la mayoría de los casos”, advirtió la funcionaria. Tras ingresar al organismo, el parásito puede alojarse en el corazón o el sistema digestivo, donde se reproduce lentamente. “Los daños suelen manifestarse a largo plazo, por lo que muchas personas se enteran de la enfermedad cuando ya presentan complicaciones”, explicó.

Diagnóstico y tratamiento oportuno

“Es fundamental realizarse un testeo de manera periódica, al menos una vez al año o cada dos años”, indicó Salvá. El tratamiento consiste en la administración de un antiparasitario durante aproximadamente dos meses. “En adultos con Chagas crónico no se puede garantizar la cura, pero sí se reduce la carga parasitaria y el riesgo de complicaciones”, afirmó la jefa del programa. En casos recientes o en población infantil, las probabilidades de curación son más elevadas.

“Durante mucho tiempo se creyó que el Chagas no tenía tratamiento, lo que llevó a que muchas personas no buscaran atención médica”, sostuvo la especialista. En la actualidad, el enfoque apunta a revertir esa percepción. “Hoy sabemos que siempre hay algo para hacer: tratar, controlar y acompañar al paciente”, expresó Salvá.

Perfil de los casos y desafíos actuales

“Se observa un mayor registro en mujeres, principalmente porque el test es obligatorio durante el embarazo”, indicó la referente sanitaria. Sin embargo, advirtió que existe un subregistro en varones debido a una menor concurrencia a controles médicos. “Es probable que haya más casos de los que se detectan”, afirmó. En cuanto a niños, señaló que en los últimos años se han identificado menos casos, aunque se mantiene la vigilancia activa.

Las actividades previstas en toda la provincia buscan ampliar el acceso al diagnóstico y reforzar la información disponible para la comunidad. En un contexto donde la enfermedad puede permanecer años sin manifestarse, el testeo y la prevención continúan siendo las principales herramientas para reducir su impacto.