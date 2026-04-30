San Martín de San Juan ya conoce cuándo será su próxima presentación en la Copa Argentina. Tras vencer con autoridad 2-0 a Deportivo Madryn en los 32avos de final, el equipo verdinegro avanzó de fase y ahora se medirá ante Platense en un nuevo desafío dentro del certamen federal.

La organización del torneo confirmó que el cruce correspondiente a los 16avos de final se disputará el miércoles 13 de mayo. Sin embargo, todavía resta definir el horario en el que se jugará el encuentro entre el conjunto sanjuanino y el equipo bonaerense.

El partido tendrá como escenario el estadio de Morón, en la provincia de Buenos Aires. Esta decisión no cayó bien en el entorno de San Martín, ya que consideran que implica una ventaja significativa para Platense en términos logísticos y de traslado.

Mientras que el equipo rival contará con un viaje corto hacia la sede del partido, el Verdinegro deberá recorrer más de 1200 kilómetros para disputar el encuentro. Si bien el plantel viajará en avión con los gastos cubiertos por la organización, la situación es diferente para los hinchas.

Los simpatizantes de San Martín deberán afrontar un traslado largo y costoso por vía terrestre para poder acompañar al equipo, lo que limita la posibilidad de una presencia masiva en las tribunas y genera descontento entre los seguidores.

El cruce, además, tendrá un atractivo especial: la presencia de Matías Borgogno, actual arquero de Platense y con pasado en San Martín de San Juan. El futbolista dejó un buen recuerdo entre los hinchas verdinegros, por lo que su participación suma un condimento emotivo al encuentro.