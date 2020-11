Sanjuanino Solidario 2020: con cambio de formato por la pandemia, se viene la cuarta edición del certamen

La pandemia por el coronavirus nos dejó en claro que la solidaridad es de vital importancia para ayudarnos a salir de los problemas. En este marco, el concurso “Sanjuanino Solidario” cobra más importancia que nunca.



Dicho certamen busca reconocer a los ciudadanos de San Juan que se destacan por su ayuda a quienes más lo necesitan. El objetivo del evento es difundir las historias para inspirar a otras personas y que se animen a aportar su granito de arena como también a colaborar con los que menos tienen. Los ganadores recibirán un aporte económico para que puedan invertir en su proyecto y que pueda crecer.



En esta línea, cabe destacar que el aporte económico que se destinará será de $100.000 en premios en esta edición 2020.

En el concurso se premiarán la honestidad, los buenos valores, la búsqueda de soluciones innovadoras a problemas sociales. Además, se tendrá en cuenta el impacto en la sociedad de las acciones que realizan y el efecto multiplicador de las mismas. Los sanjuaninos podrán proponer sus candidatos al premio y, para hacerlo, deberán contar su historia, el motivo por el cual eligieron apoyar a esa persona que colabora desinteresadamente con los demás y adjuntar su número telefónico. La convocatoria comienza hoy y quien resulte ser el ganador o ganadora del Sanjuanino Solidario se dará a conocer en la semana previa a la Navidad.



En las ediciones anteriores del Sanjuanino Solidario llegaron cientos de historias. Las temáticas principales fueron los comedores y merenderos pero también hubo ciudadanos que postularon a quienes ayudan a personas en situación de calle, a niños de bajos recursos y hasta a animales callejeros, todo esto sin buscar nada a cambio, sólo el bienestar del prójimo.





Tras conocerse los participantes y sus acciones, un jurado conformado por personalidades destacadas de la provincia elegirá los cuatro candidatos más inspiradores. De ahí, los mismos serán puestos a votación del público a través de la página web de DIARIO HUARPE.



Este año no se podrá realizar la tradicional gala del evento, y la modalidad será virtual, esto en pos de cuidar la salud a consecuencia de la pandemia del Covid-19. Si bien no habrá gala, sí se podrá ver el evento final en el programa televisivo Yo Te Invito, que se transmite por Canal 5 Telesol.



No dejes pasar la oportunidad de postular a aquella persona que siempre da una mano para ayudar y que la misma sea el próximo Sanjuanino Solidario.