Sanjuaninos podrán vivir desde adentro los ensayos de Carmina Burana

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, habilitó las reservas para participar de "Experiencia TB: Carmina Burana, Despertá tus sentidos". La iniciativa se desarrolla en el marco del décimo aniversario del Teatro del Bicentenario y tiene como objetivo abrir las puertas de la institución para que el público conozca el funcionamiento de una de las producciones principales de la temporada 2026.

Esta acción está orientada a facilitar el acceso a los espacios culturales de la provincia y poner en valor el trabajo de los sectores artísticos y técnicos locales. Al permitir el ingreso de los ciudadanos a las áreas de producción y preparación, el Gobierno de San Juan fomenta el acercamiento comunitario a las artes escénicas de gran formato y los procesos detrás de cada puesta en escena.

Así, los visitantes tendrán la posibilidad de acceder a un recorrido exclusivo y sensorial por áreas como el Taller de Sastrería, el Hall Principal, el Foyer y la Sala Principal. Los asistentes podrán presenciar de manera directa los ensayos en el escenario junto a los bailarines, observando de cerca el trabajo técnico y creativo previo al estreno. El itinerario incluye además una degustación de café de especialidad para complementar la experiencia.

Como parte de esta experiencia sensorial, el recorrido incluirá un Café Sublime de especialidad para acompañar una propuesta que invita a despertar los sentidos a través de la música, el movimiento y los aromas. Una invitación a descubrir el Teatro desde otra perspectiva y vivir Carmina Burana desde adentro.

Las visitas se realizarán los días 3, 4, 5 y 8 de junio de 2026, a las 15 h. Debido a las características del recorrido por las instalaciones técnicas del teatro, los cupos para la actividad son limitados. Las personas interesadas en participar deben gestionar su reserva a través del 264 6018626.