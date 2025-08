El mundo del fútbol se encendió con la noticia de la lesión de Lionel Messi, capitán de la Selección argentina. Según informó el Inter Miami, se trata de una "lesión muscular leve en la pierna derecha". Esta dolencia lo alejaría de las canchas por un lapso estimado de al menos 15 días, o "un par de semanas", con una recuperación que demanda "como mínimo, dos semanas". El alta médica dependerá exclusivamente de su evolución clínica y la respuesta al tratamiento.

Como consecuencia de esta lesión, "La Pulga" se perderá, al menos, dos compromisos importantes con su club: el próximo duelo contra Pumas por la Leagues Cup (6 de agosto) y el "Clásico del Sol" frente a Orlando City por la MLS (10 de agosto). Su posible retorno a las canchas con el Inter Miami podría darse en el encuentro contra D.C. United, programado para el 23 de agosto.

Publicidad

La lesión se produjo en una jugada de ataque durante el partido contra Necaxa, cuando el diez chocó con un rival y sintió una molestia muscular, lo que lo obligó a ser reemplazado por Federico Redondo. Inmediatamente después del incidente, Messi se arrojó al césped y requirió un masaje en la zona del muslo derecho, aunque no pudo continuar en el juego. Previo al parte médico oficial, Javier Mascherano había comentado en conferencia de prensa que Messi "tuvo una molestia en el isquiotibial" y que, si bien "seguramente no sea algo grave porque no tenía dolor, pero sintió una molestia".

Afortunadamente para la Selección Argentina y sus hinchas, la lesión de Messi "no condicionará, por el momento, su participación en los próximos partidos" de las Eliminatorias Sudamericanas. Las cuatro semanas de margen hasta los compromisos internacionales le permitirán al capitán argentino "llegar de buena manera a los choques". La Albiceleste recibirá a Venezuela el 4 de septiembre, y luego cerrará su participación como visitante ante Ecuador el martes 9 de septiembre.