Judiciales > Caso Valentina Olguin
Se agrava la causa de la influencer que usó el CUIT de Orrego y otros gobernadores
POR REDACCIÓN
El caso de Valentina Olguín, la joven influencer santiagueña involucrada en una investigación por uso indebido de los CUIT de cinco gobernadores argentinos, sumó un nuevo capítulo judicial. El fiscal federal de Tucumán, Agustín Chit, resolvió agravar la acusación y tipificar los hechos como “contrabando simulado en concurso real”, lo que podría derivar en penas más severas.
Según fuentes judiciales, Olguín deberá comparecer nuevamente ante la Justicia el 4 de noviembre junto a su defensa, para responder a los nuevos cargos.
El expediente se inició el 28 de octubre de 2024, luego de que el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, denunciara que su número de CUIT había sido utilizado sin su consentimiento para realizar compras en el exterior, especialmente en la reconocida tienda de moda estadounidense Revolve.
La investigación reveló que entre septiembre y octubre de 2024, Olguín habría utilizado también los datos fiscales de otros cuatro mandatarios: Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Marcelo Orrego (San Juan). En total, se detectaron 16 operaciones sospechosas que habrían sido concretadas mediante ese mecanismo.
El 12 de diciembre de 2024, personal del Departamento Antisecuestro Norte de la Policía Federal allanó la vivienda de la influencer, donde hallaron elementos clave para la causa: U$S 16.646 en efectivo, un iPhone 15 Pro, una computadora portátil y varias prendas de la marca “Revolve”.
Pese a que la defensa de Olguín solicitó una probation (suspensión del juicio a prueba), el fiscal rechazó el pedido al considerar que la gravedad de los hechos no lo permitía. De mantenerse esta postura, el caso podría avanzar hacia un juicio oral que unifique los delitos en las cinco jurisdicciones afectadas.
Por el momento, Valentina Olguín deberá permanecer en el país, a disposición de la Justicia, mientras continúa una causa que mezcla el mundo de las redes sociales con un complejo entramado judicial que involucra a altos funcionarios provinciales.
