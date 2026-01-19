Wanda Nara se sumó al trend viral “2026 es el nuevo 2016” y sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de fotos familiares en sus historias de Instagram. Entre las imágenes, llamó especialmente la atención una que incluía a Mauro Icardi, su expareja y padre de sus hijas Francesca e Isabella, con quien mantiene un enfrentamiento mediático desde hace meses.

Uno de los collages más emotivos reunía cuatro momentos del embarazo de Wanda: Francesca dibujando sobre la panza de su madre, Wanda recostada en la clínica lista para dar a luz, el reencuentro con la recién nacida Isabella en la cuna y la madre amamantando a su bebé.

Otra imagen mostraba a los cinco hermanos reunidos en el living, vestidos con la ropa del Inter de Milán, club en el que jugaba Icardi, transmitiendo un espíritu familiar y futbolero propio de aquella época.

La polémica se intensificó con un collage tipo Polaroid fechado en 2016, donde se veía una foto de Icardi con el rostro tachado con marcador negro, junto a Wanda embarazada y varias instantáneas de los hijos jugando. Minutos después, la imagen fue republicada con un cambio: la actual pareja de Icardi, La China Suárez, aparecía cubierta por el ala de un ángel.

Además, Wanda recordó su cumpleaños de ese año, mostrando una mesa familiar con todos sus hijos, una torta con velas, Isabella en brazos y Francesca en su sillita alta. Tampoco faltó la postal en bikini sobre un yate durante el embarazo y un primer plano de las piernas y pies de los cinco hijos bajo la frase: “2016. Los hermanos más unidos del mundo”.

La publicación generó revuelo entre los seguidores de Wanda y los fanáticos del fútbol, mezclando nostalgia, recuerdos familiares y la compleja relación que mantiene con Icardi.