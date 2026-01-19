Influencer argentino vivió en primera persona el choque de trenes en España

El accidente ferroviario que conmocionó este domingo a España, tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Córdoba, dejó muertos, decenas de heridos y obligó a una evacuación masiva de pasajeros. Entre los afectados estuvo Merakio, un influencer argentino radicado en Madrid, quien registró y relató en directo lo ocurrido.

A través de sus redes sociales, el creador de contenido explicó que viajaba desde Málaga hacia Madrid en un tren de la empresa Iryo cuando se produjo el siniestro. “Íbamos volviendo de Málaga a Madrid y, a la altura de Córdoba, descarrilaron dos vagones de nuestro tren. Hay heridos”, escribió en uno de los primeros posteos tras el impacto.

Publicidad

Merakio también aseguró que él y su pareja, Vicky, se encontraban en buen estado de salud. “Estamos bien, no nos pasó nada”, señaló, llevando tranquilidad a sus seguidores mientras continuaba informando sobre la gravedad de la situación.

El siniestro provocó la movilización inmediata de los servicios de emergencia y de autoridades locales, que realizaron la evacuación de los pasajeros y asistieron a los heridos. Las investigaciones sobre las causas del descarrilamiento continúan en curso, mientras que España llora a las víctimas y evalúa las medidas de seguridad para evitar que tragedias como esta se repitan.