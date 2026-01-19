Tras tres años de entrega y compromiso, Matías Borgogno se despidió de San Martín con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales. El futbolista destacó el cariño recibido por parte del club, los hinchas y el cuerpo técnico, y recordó los momentos más significativos de su etapa en la institución.

“Llegó el momento de despedirme de un lugar en el que fui muy feliz, en el que me hicieron sentir como en casa y en el que recibí mucho amor. Por eso cuesta tanto escribir este mensaje”, expresó Borgogno, dejando en evidencia la profunda conexión que sintió con San Martín desde su llegada a San Juan.

El delantero rememoró especialmente el año 2024, en el que el equipo logró un histórico ascenso, y valoró la sinergia entre jugadores y cuerpo técnico. “Fue algo mágico. Una conexión grupal, un objetivo claro que, con miles de dificultades, logramos alcanzar y disfrutar. Sin dudas, eso va a quedar para siempre en mi memoria”, aseguró.

Borgogno también reconoció el esfuerzo del último año, en el que el equipo no logró los resultados deseados, pero destacó la unión y la confianza que siempre recibió de los hinchas: “Aunque no se haya logrado, estuvimos juntos hasta el final. Por cosas como esas me voy sorprendido y agradecido con la gente del club y con sus hinchas”.

En su mensaje, el futbolista agradeció a cada persona que formó parte de su recorrido en San Martín, desde utileros, cuerpo médico, entrenadores y mantenimiento, hasta periodistas y dirigentes. Además, reconoció a su equipo de trabajo personal, incluyendo preparadores físicos, coach y psicóloga.

“Hoy me toca irme y elegir un camino distinto, pero creo que en San Martín dejé una linda huella en su historia y un camino por donde seguir. Espero que las cosas que se lograron perduren en el tiempo, por el bien del club y de los jugadores”, concluyó.

Con estas palabras, Borgogno cierra un capítulo fundamental de su carrera y deja un legado que, según él mismo, permanecerá en la memoria de San Martín y su gente. Ahora, será arquero de Platense, que afrontará la Copa Libertadores 2026.