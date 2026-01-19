Boca Juniors cierra su serie de amistosos de pretemporada con un triunfo 2-1 sobre Olimpia de Paraguay, en un partido disputado en Buenos Aires. A días del inicio del Torneo Apertura, el equipo dirigido por Claudio Úbeda mostró destellos de su juego y la intención de consolidar el once titular de cara al debut ante Riestra.

El partido comenzó en desventaja para Boca, luego de que Juan Barinaga marcara en contra, abriendo el marcador para Olimpia. Sin embargo, el Xeneize reaccionó rápidamente: Alan Velasco anotó el 1-1 y, en el tramo final del encuentro, Tomás Belmonte selló la victoria 2-1 para el conjunto argentino. Más allá del resultado, Úbeda aprovechó el encuentro para probar distintas combinaciones y evaluar el estado físico y táctico de sus jugadores.

Publicidad

Con este triunfo parcial, Boca cierra la preparación veraniega con confianza y listo para afrontar el arranque del campeonato, donde buscará empezar con el pie derecho frente a Riestra en su primer compromiso oficial del Apertura.

En desarrollo.-