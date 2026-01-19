Provinciales > HUARPE TV
Vuelve Yo Te Invito desde este lunes 19, con nuevo horario y por HUARPE TV
POR REDACCIÓN
Yo Te Invito vuelve a la pantalla desde este lunes 19 de enero y lo hará con una novedad en su grilla: la emisión cambia de horario, y ahora irá de 16 a 17.30, manteniendo su formato original y la conducción central de Ana Paula Zabala. El ciclo estrenará su temporada 2026 por HUARPE TV, en el 19.2 de TDA y por Kick.com/huarpetv, donde ya consolidó una comunidad que lo acompañó desde su lanzamiento.
La decisión de ubicar el programa en la franja vespertina apunta a ampliar el alcance del ciclo y a integrar contenidos que dialoguen con la agenda cultural, social y emprendedora de San Juan. Se conservará el formato de las entrevistas y los segmentos de conversación que identifican al programa, sin alterar su esencia ni su identidad visual.
El regreso de Yo Te Invito se dará por los mismos canales de transmisión y con el mismo equipo técnico, apostando a una continuidad estética que el público reconoce. Desde la señal remarcaron que la temporada 2026 refuerza el compromiso de HUARPE TV con las producciones locales y con la generación de espacios propios en la pantalla sanjuanina.
En esta nueva etapa, el programa buscará sumar más interacción con la audiencia a través de redes sociales y plataformas digitales, incorporando participación en vivo, contenidos complementarios y dinámicas pensadas para las tardes de verano. En paralelo, habrá invitados especiales y figuras del ámbito artístico y social para las primeras semanas de la temporada.
Cabe decir que todos los contenidos que se transmitan en vivo por Huarpe TV, luego se podrán revivir a través de YouTube o de Instagram, ya que este año las redes sociales van a ser una plataforma importante, proponiendo temas, opinando o consultando a los especialistas o columnistas que estén diariamente.
Cuándo y dónde
Yo Te Invito, de lunes a viernes, de 16 a 17.30 horas, por Huarpe TV, en el 19.2 de TDA, en kick.com/huarpetv y en www.diariohuarpe.com.