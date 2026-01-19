Lágrimas de alegría de Bauti al cumplir su sueño de ver a su ídolo en Boca

Un video cargado de emoción se convirtió en el reflejo de un sueño cumplido. En las imágenes se ve a Bautista Hernández, un niño sanjuanino que realiza tratamientos médicos en Buenos Aires y es fanático de Boca Juniors. La secuencia muestra al pequeño recibiendo de parte de sus padres un regalo muy especial: las entradas para ver a Boca ante Millonarios, en el primer amistoso del club en 2026, y cumplir así el anhelo de ver por primera vez, desde la tribuna, a su ídolo, Leandro Paredes.

El registro fue grabado un día antes del partido contra el equipo colombiano, cuando Bauti no imaginaba lo que estaba por suceder. La reacción del pequeño, entre lágrimas y abrazos, rápidamente conmovió a quienes vieron el video. “Fue un regalo por todo el esfuerzo que él hace”, contó Mariano, su papá, en diálogo con DIARIO HUARPE.

El viaje a Buenos Aires tuvo como motivo principal los controles médicos que Bauti debe realizarse. El menor viaja junto a sus padres para someterse a estudios de médula, con el objetivo de brindarle una mejor calidad de vida. Con los resultados positivos y el alivio de la familia, decidieron transformar ese viaje en una experiencia inolvidable.

Esta vez, la emoción se vivió desde la tribuna. El miércoles, Bauti y su padre llegaron temprano al estadio, vestidos de azul y oro, y se ubicaron en la platea alta. Desde allí, el niño pudo ver en vivo y por primera vez a Leandro Paredes, el futbolista al que siempre siguió por televisión y al que admira desde hace años.

“Apenas llegamos, nos recibieron muy bien, le pintaron la cara y compartimos un momento con gente del club. Después fue disfrutar cada instante del partido y de verlo a él en la cancha”, relató Mariano.

Para la familia, el video resume mucho más que una sorpresa. Es la imagen de un niño emocionado, de padres que acompañan y de un sueño cumplido. Bauti, con la camiseta de Boca puesta y los ojos llenos de ilusión, vivió una noche que quedará grabada para siempre en su memoria. “Dios es muy bueno con nosotros y estos momentos son regalos que nos da”, cerró su padre.

La pasión por Boca no es nueva en la vida de Bauti. En 2022, su padre logró contactar al periodista Tato Aguilera, quien coordinó con la Comisión Directiva del club para que el pequeño conociera el predio y al plantel profesional. En aquella oportunidad, se sacó fotos con los jugadores y recibió una camiseta de regalo, un recuerdo imborrable.