El comisario Raúl Díaz, jefe de la Dirección D7 de la Policía de San Juan, habló con DIARIO HUARPE y expuso un balance preliminar de la siniestralidad vial registrada durante la primera quincena de enero, período en el que se contabilizaron alrededor de 80 siniestros en toda la provincia.

Según explicó el funcionario, la cifra se encuentra por debajo de los registros del año pasado en términos generales. “El año pasado, en todo enero de 2025, tuvimos 237 siniestros. Si hacemos una comparación parcial, estamos más bajos”, señaló. Sin embargo, remarcó que el dato preocupante es la cantidad de víctimas fatales: hasta el momento se registraron cuatro fallecidos, cuando en igual período del año anterior no se habían producido muertes por siniestros viales.

Publicidad

En relación con las mecánicas de los hechos fatales, Díaz detalló que la mayoría estuvieron vinculados a motociclistas. “De los cuatro fallecidos, tres circulaban en moto”, precisó. Los primeros dos casos ocurrieron en la zona de Media Agua: uno involucró a una motocicleta embestida por otro vehículo y el segundo a una colisión entre dos motos. El tercer hecho fatal fue el atropello de un peatón de edad avanzada en Capital, en inmediaciones de la Plaza de la Joroba, mientras que el cuarto se registró en el departamento Caucete y también tuvo como víctima a un motociclista.

Ante este escenario, el comisario indicó que los operativos de prevención se intensificarán durante la segunda quincena del mes. “Estamos reforzando los controles en rutas y en zonas de balnearios. Vengo de recorrer lo que es el operativo Verano en lugares como los diques, y vamos a seguir trabajando fuerte en esos puntos”, afirmó.

Publicidad

Asimismo, explicó que se presta especial atención al recambio turístico, con controles reforzados en los principales accesos y corredores viales de la provincia. En cuanto a los controles de alcoholemia, señaló que no contaba en ese momento con cifras precisas, aunque adelantó que las estadísticas oficiales serán difundidas oportunamente.

Finalmente, Díaz expresó su expectativa de que el cierre del mes arroje cifras menores en materia de siniestros, aunque reconoció que el inicio del año muestra un saldo más grave en cuanto a víctimas fatales. “El año pasado a esta altura no teníamos fallecidos. Este año llevamos cuatro. El peor inicio fue en 2023, con siete víctimas, y en 2021 con seis”, concluyó.

Publicidad

La segunda quincena comenzó con dos muertes en Ullum y Rawson

La segunda quincena de enero comenzó con tragedia en San Juan. Dos personas murieron en distintos siniestros viales.

En Ullum, un camionero de 53 años, identificado como Juan Damián Belleggia, oriundo de José C. Paz, Buenos Aires, falleció tras caer a un precipicio en la ruta nacional 149, mientras transportaba paneles solares hacia Calingasta. El accidente ocurrió alrededor de las 03:40 y la hipótesis principal apunta a una falla en los frenos.

Por otra parte, en Rawson, un motociclista de 48 años, Alberto Eloi Villafañe, perdió la vida luego de impactar contra un árbol en la intersección de calle Tahona y callejón Coria. Según fuentes policiales, el siniestro se produjo cuando Villafañe perdió el control de su motocicleta en una curva, provocando un choque fatal de manera instantánea.