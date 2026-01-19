La ausencia de Sergio Galleguillo en la grilla oficial del Festival Nacional de Folklore de Cosquín generó sorpresa y polémica en el ámbito musical. Lejos de guardar silencio, el cantante riojano manifestó su enojo y cuestionó duramente a la comisión organizadora, asegurando sentirse estafado y faltado al respeto por la decisión.

En declaraciones públicas, Galleguillo relató que le habían prometido incluirlo en la programación del festival, junto con un pago acordado y la posibilidad de organizar un evento posterior para su gente. “De golpe, dos semanas antes de que salga la grilla, me dicen que si no suspendía la fiesta chayera de Punilla, mi cumpleaños y otros compromisos, no iba a Cosquín. Entonces dije: en estos tiempos no te pueden estar afectando para que no vayas de un lugar a otro”, explicó. Además, defendió su evento en La Rioja, asegurando que no perjudica al festival, sino que “les hacen daño los que cobran fortuna y no cuentan un ticket”.

Publicidad

Galleguillo remarcó la importancia histórica de los artistas riojanos en el festival y criticó lo que considera un favoritismo hacia familiares de integrantes de la organización: “Si quieren eso, bienvenidos, amigo. Yo no me puedo hacer parte de eso. Me parece una falta de respeto. Me estafaron, es una falta de respeto. No voy a volver hasta que pidan disculpas o se vayan”. El cantante concluyó reafirmando su cariño por Cosquín, aunque cuestionando la gestión actual: “Seguiré hablando maravillosamente de Cosquín, porque Cosquín es una maravilla. El problema son las comisiones”.