El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este lunes 19 en San Juan una jornada con tiempo variable y posibles tormentas aisladas durante la madrugada. Se espera que la temperatura mínima alcance los 21° y la máxima llegue a los 31° por la tarde.

Durante la madrugada, el cielo se presentará parcialmente nublado, con probabilidad de precipitaciones entre 10 y 40% y vientos del noreste de 13 a 22 km/h. Por la mañana, el tiempo mejorará, con cielo parcialmente nublado y sin riesgo de lluvias, mientras que el viento soplará del norte a velocidades de 23 a 31 km/h.

En la tarde y la noche, el clima se mantendrá mayormente estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas de 31° y 25°, respectivamente. El viento variará del este por la tarde y del norte durante la noche, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

El pronóstico extendido indica que las temperaturas máximas oscilarán entre los 27° y 35°, y las mínimas entre 20° y 23°. Ante esto, se sugiere hidratarse adecuadamente durante las horas de mayor calor, evitar la exposición prolongada al sol y seguir las recomendaciones del SMN en caso de tormentas fuertes.