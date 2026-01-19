Independiente Rivadavia inició su camino en la Copa Argentina con un sólido triunfo por 2-0 ante Estudiantes de Buenos Aires, asegurando su clasificación a los 16avos de final del certamen. Los goles del equipo mendocino fueron obra de Alex Arce y Gonzalo Ríos, quienes marcaron la diferencia y dieron la victoria a la Lepra.

El partido se disputó en el estadio Único de Villa Mercedes, en San Luis, con Sebastián Zunino como árbitro. La Lepra mostró un juego ordenado y eficiente, aprovechando las oportunidades para cerrar un resultado favorable sin sufrir sobresaltos defensivos.

Con este triunfo, Independiente Rivadavia avanzó a los 16avos de final, donde aguardará por el ganador del cruce entre Tigre y Claypole, en busca de continuar su defensa del título y mantenerse firme en la competencia.

El equipo mendocino, que llega con la motivación de avanzar en la Copa, mostró un rendimiento confiable y un plantel equilibrado, demostrando que está preparado para enfrentar los próximos desafíos del torneo nacional.