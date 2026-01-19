General Motors (GM) confirmó que durante 2026 mantendrá paradas mensuales y un esquema de suspensiones con pago parcial de salarios en su planta de General Alvear, en Santa Fe. La compañía implementará un esquema que implica frenar la producción una semana por mes y abonar el 75% del salario a los empleados durante esos períodos, alcanzando a los aproximadamente 600 operarios que hoy trabajan en la fábrica.

El plan replica la dinámica aplicada durante 2025 y responde a la necesidad de administrar volúmenes en un mercado todavía inestable y con niveles de demanda inferiores a los históricos. Desde el sindicato Smata, se señaló que la decisión de GM refleja la contracción de ventas que atraviesa el mercado automotor argentino. La planta de Alvear ya había sufrido interrupciones por problemas en el abastecimiento de piezas importadas, acumulando varias semanas sin actividad durante 2024.

Entre retiros voluntarios y desvinculaciones, cerca de 800 trabajadores dejaron la compañía en los últimos dos años. Actualmente, la planta emplea a unas 600 personas, cuando en su mejor momento concentró más de 1.200 empleados directos. La producción en la fábrica pasó de fabricar el Cruze, discontinuado a fines de 2023, al SUV Tracker, lanzado en 2022 tras una inversión de USD 300 millones.

Según datos de Adefa, en 2023 la planta produjo 40.587 unidades, mientras que en 2024 se registraron 24.179 vehículos y, estiman en el sector, alrededor de 20.000 unidades en 2025. Aunque el mercado automotor argentino registró un crecimiento interanual del 47,8% en 2025, GM aún se encuentra lejos de los niveles históricos de producción que supo alcanzar, en un contexto de restricciones a importaciones y fluctuaciones en la demanda local.