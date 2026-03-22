A pocas horas de realizarse las pericias del accidente fatal ocurrido el sábado por la noche en 9 de Julio, se pudo constatar la identidad de las víctimas. La información comenzó a circular por redes sociales y que fue constatada también por fuentes judiciales.

Así quedó el Audi TT de Gabriel Núñez.

Las personas fallecidas eran integrantes de una misma familia originaria de Caucete. El conductor del Renault Logan fue identificado como Matías Osola (32 años), ex agente de policía, quien viajaba junto a su pareja, Valeria Pont, (28 años) profesora de Educación Física, ambos se trasladaban en dicho vehículo por Ruta 20, acompañados por su hija menor de dos años de edad.

Los integrantes de esta familia perdieron la vida a raíz del impacto frontal. De acuerdo a los primeros reportes, el Logan intentó sobrepasar a un camión e invadió el carril contrario y en ese momento, chocaron de frente contra un Audi TT, conducido por Gabriel Núñez (26 años).

El joven –también residente en Caucete- recibió el alta en el Hospital Guillermo Rawson, sin embargo, está demorado y arrestado por la policía de la unidad Delitos Especiales UFI hasta que se completen los procedimientos de la investigación judicial.