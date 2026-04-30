Se separó Diego Maradona Jr. al descubrir a su novia con su mejor amigo

La vida de Diego Maradona Jr. tomó un rumbo inesperado tras casi doce años de relación y dos hijos en común. El final del vínculo con Nunzia Pennino se conoció meses atrás, pero los pormenores actuales describen una situación mucho más compleja de lo imaginado. Según explicó Carolina Molinari, ellos se separaron con un denuncia de su exmujer, con la cual tiene dos hijos. Esto fue en agosto, yo hablé con él y estaba mal, en un momento cerró sus redes sociales y después las volvió a abrir.

El conflicto sumó un nuevo capítulo cuando trascendieron los motivos que habrían detonado la crisis definitiva. La panelista detalló que hoy en medios italianos surgió que ella estaría de novio con el mejor amigo de él. A este dato se sumó la precisión de Karina Iavicoli, quien indicó que se llama Carlos, un cantante napolitano. Esta revelación sobre la cercanía del tercero en discordia con el entorno del joven generó un fuerte impacto mediático.

Al ser consultado sobre esta supuesta relación de su ex con su allegado, el hijo del astro prefirió el silencio mediático. Molinari compartió la respuesta que recibió al intentar obtener su versión de los hechos destacando que me dijo que prefería no hablar del tema por respeto a sus hijos. No me dice que no sucedió. Por otra parte, la periodista se comunicó con Gabrielle, cronista del Corriere della Sera, quien sugirió que lo revelado es apenas una parte de la historia. Ella relató que entonces me puse en contacto con el periodista que da a conocer esta noticia, Gabrielle, de Corriere della Sera, y lo que me dice que lo que él contó en los medios es solamente algo muy chiquito, que hay más.