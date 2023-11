¿Se va del Barcelona? Las tajantes respuestas de Xavi Hernández

Xavi Hernández habló en conferencia de prensa y puso el foco en el presente, junto con su futuro dentro del Barcelona. El mencionado analizó el partido contra el Oporto, el que correspondía a la quinta jornada de la fase de grupos de la Champions League. El técnico de Terrassa expuso que analizaron el cruce de Montjuïc asumiendo su importancia. Sin embargo, respondió a las consultas sobre si seguirá o no al frente del equipo.

"Hay entendimiento. Últimamente, no salen las cosas como queremos. Pero el partido de Vallecas es para ganarlo. Generamos juego y en la segunda parte somos más agresivos. Nos falta continuidad en el juego. Pero la gente está a gusto con el plan. El vestuario está unido. Me siento apoyado por el club en todos los sentidos. Hablo a diario con el presidente y con Deco. Tenemos amistad. Creen en el proyecto, saben cómo trabajamos. Noto una confianza total", partió diciendo Xavi.

Luego, Hernández también resaltó: "Sólo reaccionamos en las urgencias. Estamos en el camino. Creemos en lo que hacemos. Mañana es una gran oportunidad. Puede ser un punto de inflexión. En el quinto partido, podemos estar ya en octavos. Hemos fallado en la mentalidad, intensidad, presión alta... pero creo firmemente que volveremos a jugar bien. Si no, no estaría aquí. Esto es el Barça. Nos jugamos muchísimo. Es lo de siempre. Cada partido es importante. Hay que competir de la mejor manera posible. Nos jugamos mucho, claro. Es un partido vital mañana".

Contundencia de Xavi Hernández

"Es una evidencia que llegaríamos más tranquilos. No hemos tenido suerte. No es una excusa. Luego me decís que me protejo en las excusas. Hay que jugar mejor, pero nos han perjudicado decisiones arbitrales. No hemos tenido suerte. Estoy bien, con energía, positivo... tengo que estarlo. Soy el que lidera este equipo y creo en mis jugadores. Tengo fe ciega en mis futbolistas, mi staff... las críticas, siempre las hay", expuso el DT del Barcelona.

Para concluir, Xavi Hernández sostuvo: "Es fundamental que esté la afición. Es importantísimo y vital. Los últimos años, hemos sufrido. La afición debe animar. Es importante que esté con el equipo. Debemos ser autocríticos. Hay que recuperar el juego posicional. La presión alta. La mentalidad ganadora... Ya lo he dicho antes. Amén a lo que dice el presidente. Tengo una relación muy buena. Hay mucha fe en este proyecto. Todos sumamos para que la cosas salgan bien. Dejad intentarlo... Aquí siempre... estoy es el Barça".