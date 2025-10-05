El domingo 12 de octubre a las 18 horas, el Parque de 25 de Mayo será escenario de un desfile de mascotas. Con disfraces creativos, música, premios y diversión, los sanjuaninos podrán disfrutar de este gran evento solidario, organizado por la Fundación Patitas Sin Hogar, Huellitas en el Camino y la Asociación Civil Firulais, destinado a ayudar a los animales de Marayes, Caucete.

“Para participar, solo pedimos que la gente traiga a su mascota y algún alimento balanceado, pipetas o pastillas desparasitantes. Todo lo que juntemos será destinado a los animales que tenemos en Marayes”, detalló Eduardo Grasso, de la Fundación Patitas Sin Hogar, a DIARIO HUARPE.

Durante el evento, los participantes podrán disfrutar de música en vivo, a cargo de un ensamble de la Orquesta de la Universidad Nacional de San Juan, y de actividades solidarias. Además, la Secretaría de Medio Ambiente entregará pipetas y desparasitantes de regalo para cada animal que participe.

Sobre los disfraces, Grasso agregó: “Habrá un perchero con disfraces de Huellitas Fashionistas. Si no tenés disfraz para tu mascota, podés alquilar uno y llevarte la foto como recuerdo del desfile”.

El objetivo de la jornada es que toda la familia pueda pasar una tarde divertida y solidaria. “Estamos gestionando algunos regalos sorpresa para que todos se puedan llevar algo”, comentó el organizador.

Grasso finalizó invitando a la comunidad sanjuanina a sumarse a esta causa solidaria: “Queremos que la gente participe, pase un buen rato y colabore con los animales, que necesitan alimento y pipetas en esta época. Cualquier aporte es de gran ayuda para nosotros. Será una tarde alegre, divertida y solidaria para todos”.