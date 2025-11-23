Publicidad
Provinciales

Fiesta Nacional del Sol 2025: buscate entre las fotos de la tercera noche

La tercera noche de la Fiesta Nacional del Sol volvió a reunir a miles de sanjuaninos y turistas en una jornada cargada de música, emoción y momentos inolvidables. HUARPE estuvo presente y registró las postales más representativas del público.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
(Foto Mariano Martín / HUARPE)

La Fiesta Nacional del Sol 2025 retomó su ritmo este sábado con una multitud que colmó nuevamente el predio ferial para vivir la tercera noche del megaevento provincial. En medio del entusiasmo general, HUARPE recorrió el predio y capturó los momentos más festivos de la noche: familias completas posando hasta asistentes recorriendo o mirando la feria en lo que promete ser otra velada inolvidable.

Si estuviste allí, buscate entre las imágenes:

(Foto Mariano Martín / HUARPE)

(Foto Mariano Martín / HUARPE)

(Foto Mariano Martín / HUARPE)

(Foto Mariano Martín / HUARPE)

(Foto Mariano Martín / HUARPE)

(Foto Mariano Martín / HUARPE)

(Foto Mariano Martín / HUARPE)

(Foto Mariano Martín / HUARPE)

(Foto Mariano Martín / HUARPE)

(Foto Mariano Martín / HUARPE)

(Foto Mariano Martín / HUARPE)

(Foto Mariano Martín / HUARPE)

(Foto Mariano Martín / HUARPE)

(Foto Mariano Martín / HUARPE)

(Foto Mariano Martín / HUARPE)

(Foto Mariano Martín / HUARPE)

(Foto Mariano Martín / HUARPE)

 

