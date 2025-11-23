Provinciales > Postales
Fiesta Nacional del Sol 2025: buscate entre las fotos de la tercera noche
POR REDACCIÓN
La Fiesta Nacional del Sol 2025 retomó su ritmo este sábado con una multitud que colmó nuevamente el predio ferial para vivir la tercera noche del megaevento provincial. En medio del entusiasmo general, HUARPE recorrió el predio y capturó los momentos más festivos de la noche: familias completas posando hasta asistentes recorriendo o mirando la feria en lo que promete ser otra velada inolvidable.
Si estuviste allí, buscate entre las imágenes: