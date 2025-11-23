La Fiesta Nacional del Sol 2025 retomó su ritmo este sábado con una multitud que colmó nuevamente el predio ferial para vivir la tercera noche del megaevento provincial. En medio del entusiasmo general, HUARPE recorrió el predio y capturó los momentos más festivos de la noche: familias completas posando hasta asistentes recorriendo o mirando la feria en lo que promete ser otra velada inolvidable.

Si estuviste allí, buscate entre las imágenes:

(Foto Mariano Martín / HUARPE)

