La designación de Alejandra Monteoliva como nueva ministra de Seguridad quedó confirmada tras días de expectativas y movimientos internos en el Gabinete nacional. Aunque el anuncio se hizo esperar por decisión del presidente Javier Milei, en la Casa Rosada daban por hecho el nombramiento desde hace semanas, ya que Monteoliva mantiene una relación de trabajo directa con Patricia Bullrich y forma parte del núcleo más cercano de la gestión libertaria.

Para Milei, el recambio debía realizarse cerca del 10 de diciembre y separado de las recientes renuncias de Gerardo Werthein, Guillermo Francos y Lisandro Catalán. Mientras tanto, Bullrich y Monteoliva ya trabajaban en la transición. La foto que ambas compartieron el 29 de octubre en Casa Rosada fue la señal de un desembarco inminente.

Publicidad

La llegada de Monteoliva garantiza la continuidad del equipo y de la llamada “doctrina Bullrich”. En el entorno de la exministra remarcan que, aunque ambas tienen perfiles muy distintos (Bullrich con una trayectoria política extensa y enorme exposición pública frente a una funcionaria técnica y sin roce mediático), la línea de trabajo se mantendrá intacta. “Acá nadie va a aflojar”, repiten desde el círculo íntimo de Seguridad.

Bullrich seguirá monitoreando el área y conservará a la mayor parte de su equipo dentro del Ministerio, además de asesorar directamente a su sucesora. El Gobierno admite que Monteoliva deberá elevar su perfil para enfrentar los desafíos de la cartera, pero confía en su capacidad técnica y en su preparación para asumir roles de alta exigencia.

Publicidad

Quién es Alejandra Monteoliva

Monteoliva se dedica a la seguridad desde 1995 y cuenta con más de 30 años de experiencia en políticas públicas del área. Es egresada de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y posee una Maestría en Desarrollo de la Universidad de Los Andes, en Colombia, país donde residió durante casi dos décadas y trabajó para la Policía Nacional y otros organismos.

A lo largo de su carrera, se especializó en el diseño y gestión de políticas de seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe a través del BID, la CAF y distintas agencias multilaterales. En Argentina ocupó cargos dentro del Ministerio de Seguridad de Córdoba y fue Directora Nacional de Operaciones de Seguridad entre 2015 y 2019, durante el primer paso de Bullrich por la cartera.

Publicidad

Desde 2020 hasta 2024 trabajó en Naciones Unidas como asesora en operaciones de seguridad para el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el PNUD, con destino en Centroamérica. En junio de 2024 regresó al país para convertirse en Secretaria de Seguridad Nacional.

Forma parte de redes internacionales de especialistas, tiene numerosas publicaciones en la materia y es considerada una experta en análisis de datos, gestión de información, operaciones policiales y crimen organizado.

Con su designación, Monteoliva pasa a ocupar uno de los lugares más sensibles del Gobierno, con el desafío de sostener la impronta de Bullrich y enfrentar un escenario de alta demanda política y social.