El Gobierno de San Juan presentó este jueves la edición 2026 de los Juegos Deportivos Provinciales Evita y confirmó que la provincia será la sede oficial de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores. El acto, realizado en la sala Dante Pantuso del Estadio Aldo Cantoni, estuvo encabezado por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, y el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik.

La noticia central de la jornada fue la ratificación del apoyo provincial a los Juegos Evita, pese al recorte de fondos nacionales. "Anteriormente, el Gobierno nacional apoyaba económicamente todo lo que eran los Juegos. Ese apoyo no llega ahora; hay varias provincias que no van o no llevan la delegación completa. San Juan va y con la delegación completa", sentenció Romero, destacando la decisión política del gobernador Marcelo Orrego de sostener el deporte como política de Estado.

San Juan, el epicentro del Adulto Mayor

Uno de los hitos para este 2026 será la realización de los Juegos Nacionales de Adultos Mayores en tierras sanjuaninas, previstos del 28 de septiembre al 2 de octubre. Según detalló el ministro Romero, esta sede fue gestionada ante Nación buscando un "legado deportivo y turístico", ya que se espera el arribo de más de 1.500 atletas de todas las jurisdicciones del país.

"Es un evento que genera un movimiento en la economía de la provincia. Buscamos permanentemente el impacto gastronómico y hotelero a través de la gestión deportiva", explicó el titular de la cartera, resaltando que la provincia se hace cargo de la organización integral en un contexto de recursos limitados.

Inscripciones abiertas para los Evita

Por su parte, el director de Deporte en la Comunidad, Marcelo González, anunció que desde este momento ya se encuentran habilitadas las inscripciones para los Juegos Evita 2026. Al igual que en la edición anterior, el método será a través de un código QR para agilizar la carga de las listas de buena fe.

"Invitamos a todos a realizar este trabajo en conjunto. San Juan va a estar presente en estos juegos que representan la inclusión y la generación de oportunidades tanto para el deporte social como para el federado", señaló González. Las competencias provinciales se llevarán a cabo del 5 al 11 de agosto, recorriendo las etapas municipales, zonales y provinciales.

Una gestión austera con impacto social

El subsecretario de Deporte Social, Mauricio Lara, puso en valor el esfuerzo del equipo técnico y de los coordinadores departamentales. "Estamos superpreparados. Sabemos que las condiciones no son las mismas, pero para nuestro gobernador el deporte es una prioridad", afirmó.

En la misma línea, el ministro Romero cerró la presentación haciendo hincapié en la administración de los fondos: "La provincia está manejando un 40 o 50% menos de recursos y las cosas se siguen haciendo. Esto no es magia, es una gestión austera y que se cuida para que el subsidio llegue a donde tiene que llegar".

Para muchos jóvenes sanjuaninos, los Juegos Evita representan la posibilidad única de viajar, compartir y, en muchos casos, conocer el mar. "Lo deportivo pasa a ser una segunda opción; lo importante es lo que se vive en ese viaje y los valores que deja el deporte", concluyó Romero.