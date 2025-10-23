A pocos días de las elecciones legislativas nacionales, Virginia Gallardo, candidata a diputada por Corrientes en la lista de La Libertad Avanza, volvió a generar repercusión en los medios y las redes sociales. La outsider de la política atraviesa un momento cargado de polémica y críticas, que van desde declaraciones controvertidas sobre el censo poblacional hasta cuestionamientos sobre la validez de su domicilio para participar de la contienda electoral.

En este delicado contexto, Gallardo recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una fotografía que generó gran impacto: una imagen de archivo en la que posa sonriente y abrazada a Ricardo Fort, su expareja y una de las figuras más recordadas y queridas de la farándula argentina.

La candidata acompañó la publicación con un mensaje cargado de emoción y nostalgia, que muchos interpretaron como un pedido de apoyo y protección en esta etapa crucial de su vida.

"Estos días la gente te tiene muy presente en mi vida. Algo bueno habremos hecho. Siempre conmigo. Vamos comandante. Confío en que me estarás cuidando", escribió Virginia Gallardo, acompañado por un emoji de corazón.