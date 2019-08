Sin palabra oficial del Ministerio, crece la expectativa en la escuela Savio

El reclamo encabezado por padres, alumnos y ex alumnos de la Escuela Manuel Savio de Calingasta aún no tiene una resolución definitiva.

Es que según los estudiantes tanto directivos como docentes tiene malos tratos hacia el alumnado. De hecho, hasta un grupo de ex alumnos no se pueden recibir porque deben asignaturas imposibles de aprobar y además, los alumnos en curso han llegado a abandonar la escolaridad por no soportar discriminaciones y tratos inadecuados.

MIRÁ TAMBIÉN Protesta en la escuela Savio de Calingasta

Y si bien el ministerio de Educación de la provincia tomó cartas en el asunto y el viernes 9 de agosto confirmó el inicio de sumario a las autoridades de la institución, todavía la comunidad educativa no tiene más novedades y hasta les habrían pedido paciencia para obtener una solución al problema, según comentaron los padres de la comunidad educativa.

DIARIO HUARPE dialogó con Gabriela Contreras, mamá de un alumno y de cuatro ex alumnos del establecimiento, contó cómo sigue la situación en Calingasta: “Nos pidieron paciencia hasta este viernes porque teóricamente hoy iba a venir la gente del Ministerio de Educación. Pero no han venido”.

MIRÁ TAMBIÉN Por los reclamos de los estudiantes, podrían apartar del cargo al directivo

“Lo último que sabemos es que había salido una resolución que ya la conocíamos que es la de un sumario administrativo y se iba a analizar separarlos de los cargos. Lo único nuevo es que desde ayer, los directivos no están trabajando pero desconocemos si fue decisión de Educación” concluyó Gabriela.