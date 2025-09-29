La emblemática banda argentina Soda Stereo volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir un mensaje misterioso en sus redes sociales. La publicación, que decía “Llegó la hora, el minuto, segundo, instante”, iba acompañada de una cuenta regresiva que culmina este lunes a las 17.

El dúo conformado por Zeta Bosio y Charly Alberti, quienes continúan el legado tras la muerte de Gustavo Cerati, no ofreció detalles adicionales, pero la publicación generó un gran revuelo y especulaciones sobre un posible anuncio relevante relacionado con el proyecto musical que mantienen vigente.

En cuestión de minutos, el mensaje alcanzó miles de interacciones, manteniendo expectante a la comunidad de fanáticos que aguarda con ansias novedades sobre lo que Bosio y Alberti están preparando.

Desde la formación original en 1982, Soda Stereo marcó un hito en la historia del rock latinoamericano hasta su despedida en 1997 con la icónica frase de Cerati “gracias totales”. La agrupación regresó en 2007 con la gira continental “Me verás volver”.

A pesar del fallecimiento de Cerati en 2014, entre 2020 y 2022, Bosio y Alberti realizaron la gira “Gracias totales”, reafirmando la vigencia del legado de la banda.

Por ahora, solo resta aguardar a que finalice la cuenta regresiva para descubrir qué novedades brindarán los músicos, que mantienen viva la esencia de Soda Stereo a través de homenajes y presentaciones.