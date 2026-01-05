El Gobierno de Suiza, a través del Consejo Federal, decidió este lunes bloquear todos los activos y bienes que Nicolás Maduro y otros vinculados a él posean dentro de la jurisdicción suiza, como una medida cautelar para impedir que esos fondos puedan ser transferidos fuera del país en el actual contexto de inestabilidad política venezolana, señaló un comunicado oficial publicado por las autoridades. (EDA)

La acción fue adoptada pocas jornadas después de que Maduro fuera arrestado por fuerzas de Estados Unidos en Caracas y trasladado al país norteamericano para enfrentar cargos penales, generando una situación considerada “volátil” por Berna y que motivó una respuesta preventiva en materia financiera.

La decisión se basa en la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos en Posesión de Personas Expuestas Políticamente en el Extranjero (FIAA), y entró en vigor “con efecto inmediato”, extendiéndose de manera automática por un período inicial de cuatro años, sujeto a revisión según la evolución de los hechos.

Según el comunicado, el objetivo principal de la medida es garantizar que, en caso de que futuras investigaciones demuestren que estos activos fueron adquiridos de manera ilícita, dichos fondos no puedan ser sacados de Suiza y puedan eventualmente ser destinados al beneficio del pueblo venezolano.

Las autoridades suizas también subrayaron que esta medida no afecta a los miembros del actual gobierno venezolano en funciones, centrándose exclusivamente en los bienes relacionados con Maduro y “otras personas asociadas a él”, un concepto que abarca allegados y posibles beneficiarios dentro de su entorno político o familiar.

La congelación de activos se suma a un conjunto de sanciones y restricciones financieras que Suiza mantiene vigentes contra figuras y entidades vinculadas al régimen venezolano desde 2018, aunque la nueva medida amplía la cobertura frente al contexto internacional actual.

El Gobierno de Berna, además, hizo un llamado a la de-escalada y al respeto del derecho internacional, enfatizando su disposición de facilitar cooperación y asistencia judicial mutua en caso de que se presenten procedimientos legales relativos a la posible adquisición ilícita de activos en el futuro.