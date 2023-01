¡Tajante! La palabra de Hugo Ibarra sobre Rossi y la derrota con Racing

Boca Juniors perdió la Supercopa con Racing y Hugo Ibarra no se guardó nada por lo visto en el partido. El "Xeneize" no pudo contra la "Academia" y el resultado final fue 2 a 1 para los de Avellaneda. Sin embargo, en el último minuto del partido, el árbitro dio un penal polémico para los de Gago, el que fue convertido para la victoria celeste y blanca. Por ello, el DT azul y oro no se guardó nada.

No está demás aclarar que el conjunto de La Ribera empató los dos partidos en el Torneo de Verano que se disputaron en San Juan, contra Independiente y Everton de Viña del Mar. Ahora, en el tercer encuentro que disputan en el año, fueron derrotados y perdieron la posibilidad de levantar un nuevo título. Es por ello que el comienzo del 2023 para Boca Juniors está siendo más que complejo.

Lo que dijo Hugo Ibarra

Sobre la caída contra Racing, el entrenador de Boca indicó: "Me voy dolido, queríamos ganar. Cuando está terminando el partido, está la situación del penal. Creo que mínimamente el árbitro tenía que chequearlo. Perdimos ahí. Fue un partido complicado y estaba abierto para cualquiera de los dos. Me voy dolido por eso". Su equipo jugó bien por momentos, pero aún no logra ganar en el 2023 y preocupa por la falta de gol.

"Agustín (Rossi) tiene un pre-contrato firmado con un club de Brasil y yo trabajo con todos mis jugadores concentrados y metidos en el club. Jugadores que no están comprometidos conmigo no juegan. Se incluyeron todos los jugadores en el viaje, incluso Diego González y los que no estaban bien físicamente. La decisión que no vaya al banco de suplentes fue mía", sostuvo Ibarra en cuanto al arquero que se irá al Flamengo.

Por otra parte, en relación al cambio de táctica que hubo en medio del partido, Hugo también aprovechó la instancia para resaltar lo siguiente al respecto: "El hecho que haya entrado el "Equi" Fernández fue para ganar más la mitad de la cancha. Creo que fue palo a palo y que cualquiera de los dos se lo podía llevar. Estábamos cerca del alargue y bueno, hicieron el penal y ganaron ellos".