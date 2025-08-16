Sin papeles en regla, un conductor intentó sobornar a la policía con dinero y ladrillos

Un insólito episodio ocurrió en las últimas horas en Santa Lucía, cuando un hombre de 58 años fue aprehendido por el delito de cohecho tras intentar sobornar a efectivos policiales durante un control de tránsito.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de Libertador y callejón Ramírez, en el marco de un operativo de prevención y seguridad. Allí, personal policial detuvo la marcha de un auto Volkswagen, conducido por Luis Oscar Zambrano, quien no contaba con licencia de conducir, seguro obligatorio ni cédula verde.

Al ser entrevistado por los efectivos, el conductor ofreció dinero en efectivo y ladrillos de construcción con el objetivo de evitar que el procedimiento continuara. Ante esta situación, se procedió a su aprehensión inmediata para abrir una causa en Flagrancia.

