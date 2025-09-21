La celebración por el Día del Estudiante y la Primavera 2025 en el Parque de Mayo culminó con una gran ganadora. La "Búsqueda del Tesoro", organizada por GRUPO HUARPE, ya tiene dueña para su premio mayor: una PlayStation, resultando la afortunada Tamara Pereyra. El evento, que reunió a cientos de jóvenes sanjuaninos en una jornada llena de juegos, música y diversión, se enmarcó en los festejos por el 20º aniversario de DIARIO HUARPE.

Los participantes tuvieron que buscaro los QR repartidos por el parque. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

La propuesta, diseñada para jóvenes de entre 14 y 23 años, fue organizada por GRUPO HUARPE con el apoyo del Municipio de Capital y la Dirección de Juventudes, ofreciendo una alternativa segura y recreativa para celebrar. Para poder participar por la PlayStation, los equipos debían registrarse en el stand de GRUPO HUARPE y embarcarse en una aventura resolviendo adivinanzas que los guiaban por cinco puntos emblemáticos del parque: la estatua de Federico Cantoni, la zona de juegos, el lago, el Paseo de las Banderas y la estatua del General San Martín. Quienes lograron completar todo el circuito quedaron habilitados para el gran sorteo final.

Los más chicos tuvieron su lugar en el stand del HUARPE. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

El momento más esperado llegó a las 18:15, cuando se realizó el sorteo en el escenario principal, justo antes del espectáculo de cierre. Aunque el gran premio era la PlayStation, la diversión fue constante durante toda la tarde gracias a la Ruleta del HUARPE, donde todos los inscriptos tuvieron la oportunidad de girar y ganar premios sorpresa al instante, como artículos de tecnología, ropa urbana, perfumes y entradas a eventos.

Se repartieron cientos de premios. FOTO: Gabriel Flores//DIARIO HUARPE

Finalmente, el nombre de Tamara Pereyra fue el elegido, consagrándola como la ganadora de la consola. El equipo de GRUPO HUARPE se comunicará próximamente con la flamante ganadora para coordinar la entrega de su premio.