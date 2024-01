Este 2 de enero, taxistas de San Juan llegaron a la Esquina Colorada de Ignacio de la Roza y San Miguel, en Capital, para protestar enérgicamente contra el descuento que realiza la app de Remis Oeste. Es que en los últimos días, usuarios de la aplicación móvil, podían elegir una rebaja de 30% en sus viajes, algo que enfureció a los trabajadores debido a que el descuento era pagado por ellos y no por la agencia.

La app ofrece descuentos de hasta 30%. Foto: Diario Huarpe

“Esto afecta a los dueños de los vehículos y a los choferes, como está la situación no está para hacer descuento, nos perjudica a todos”, explicó Nicolás Atencio, chofer de taxi, a DIARIO HUARPE en plena manifestación.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Además, el chofer comentó que desde la empresa comentaron que si ellos no aceptaban el descuento tenían que renunciar o quedaban a “merced de Dios”. Es por eso que se reunieron en el lugar para hablar con Daniel Pérez, propietario de la agencia, Remis Oeste quien tiene su oficina en la estación de servicio de la Esquina Colorada, y que hasta no tuvieran la respuesta de sacar el descuento para los viajes, no se iban a mover.

Publicidad

Decenas de taxistas llegaron a protestar. Foto: Diario Huarpe

En este sentido, DIARIO HUARPE, habló con Walter Ferreri, titular del Sindicato de Conductores de Taxis, quien explicó la situación que están viviendo los choferes. El sindicalista explicó que la Cámara de Permisionarios y Agencieros, dueños de agencias de taxis y remises, pidieron una suba de tarifa del 75% días atrás.

“La suba que pidieron fue una locura, una suba del 30% era lo más acorde”, dijo Ferreri.

Siguiendo la explicación, Ferreri, comentó que esto fue pensado con una doble intención, subir la frecuencia que les cobran a los trabajadores por día y el alquiler de la licencia que se fue a $170.000 por mes.

“Encima que alquilar una licencia es ilegal porque es defraudación y estafa al Estado”, concluyó el sindicalista.

Por último, en la estación de servicio de la Esquina Colorada, cuatro representantes de los choferes de taxis fueron atendidos por Pérez, propietario de la agencia, a la espera de la respuesta quedaron el resto de los trabajadores con sus vehículos sobre la calzada.